Германия - Венгрия: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Игра пройдет в Штутгарте

В среду, 19 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартует второй тур. В группе А встретятся Германия и Венгрия.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры Германия — Венгрия. В этой статье оперативно будут добавлено видео голов, а по окончании встречи — видеообзор поединка.

Германия — Венгрия — начало в 19:00 (обновляется)

Матч Германия — Венгрия состоится в Штутгарте на "Арене Штутгарт", начало в 19:00 по киевскому времени. Немцы являются безоговорочными фаворитами встречи, а венгров ожидает тяжелейшее испытание. В случае поражения Венгрия может потерять шансы на топ-2 в квартете и сражаться только за третье место, которое может и не стать проходным в плей-офф. Германия, в свою очередь, в случае победы выйдет в плей-офф домашнего турнира. В другом матче группы А встретятся Швейцария и Шотландия (начало — в 22:00).

Матч Германия — Венгрия покажут в прямом эфире в Украине. На сайте "Телеграф" доступны календарь, результаты матчей и турнирные расклады на чемпионате Европы-2024 по футболу.