Как Украине выйти в плей-офф Евро-2024: чудо от Италии помогло Сине-желтым

Названо условие, при котором сборная Украины точно выйдет в плей-офф

Если сборная Украины проиграет Бельгии с разницей в один мяч, то выйдет в плей-офф Евро-2024, если в параллельном матче Румыния выиграет у Словакии. Это стало известно после окончания матча группы В, где сборная Италии сумела вырвать ничью на 90+8 минуте в игре с Хорватией.

В рейтинге третьих мест представитель нашей группы Е уже точно будет выше представителя группы В — Хорватии. Если Украина проиграет Бельгии с минимальным счетом и без большого количества желтых карточек (максимум — пять), то выйдет в плей-офф с третьего места, потому что будет выше как минимум Венгрии и Хорватии. Но, опять же, при условии, что Словакия проиграет Румынии, сообщает "Телеграф".

Также известно, что у сборной Украины есть определенные шансы на выход в плей-офф в случае ничьей в матче против бельгийцев. Тогда в матче Словакия — Румыния должен выиграть кто-то из соперников.

Кроме того, сборная Украины точно пройдет в плей-офф, если обыграет команду Бельгии в матче последнего тура. Тогда украинцы даже могут рассчитывать на 1-е место в группе, если в параллельной игре Румыния не обыграет Словакию.

Матч Украина — Бельгия состоится в среду, 26 июня. Начало игры — в 19.00 по киевскому времени.