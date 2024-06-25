Як Україні вийти у плей-офф Євро-2024: диво від Італії допомогло Синьо-жовтим

Названо умову, за якої збірна України точно вийде у плей-офф

Якщо збірна України програє Бельгії з різницею в один м’яч, то вийде у плей-офф Євро-2024, якщо у паралельному матчі Румунія виграє у Словаччини. Це стало відомо після закінчення матчу групи В, де збірна Італії зуміла вирвати нічию на 90+8 хвилині у грі з Хорватією.

У рейтингу третіх місць представник нашої групи Е вже точно буде вищим за представника групи В — Хорватії. Якщо Україна програє Бельгії з мінімальним рахунком і без великої кількості жовтих карток (максимум — п’ять), то вийде у плей-офф із третього місця, бо буде вищою як мінімум Угорщини та Хорватії. Але, знову ж таки, за умови, що Словаччина програє Румунії, повідомляє "Телеграф".

Також відомо, що збірна України має певні шанси на вихід у плей-офф у разі нічиєї в матчі проти бельгійців. Тоді у матчі Словаччина — Румунія має виграти хтось із суперників.

Крім того, збірна України точно пройде у плей-офф, якщо обіграє команду Бельгії у матчі останнього туру. Тоді українці навіть можуть розраховувати на перше місце у групі, якщо в паралельній грі Румунія не обіграє Словаччину.

Матч Україна – Бельгія відбудеться у середу, 26 червня. Початок гри – о 19.00 за київським часом.