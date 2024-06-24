Украина - Бельгия: где и как смотреть матч Евро-2024

Сине-желтые проведут важнейший поединок на турнире

В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся заключительные матчи в квартете Е. Сборная Украины сыграет против Бельгии в битве за путевку в плей-офф ЧЕ-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.

В прямом эфире в Украине матч группы Е Украина — Бельгия можно посмотреть сразу на нескольких платформах. Об этом сообщает "Телеграф".

Бесплатно игру Сине-желтых против Красных Дьяволов покажет "Суспільне" на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Львов, Винница и тд), в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ. Бесплатная трансляция будет доступна также в эфире телемарафона "Единые новости" (цифровой эфир T2).

В Интернете матч Украина — Бельгия эксклюзивно покажет медиа-сервис Megogo. Прямая трансляция игры будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней).

Игра Украина — Бельгия состоится в Штутгарте на одноименной арене, начало — в 19:00 по киевскому времени. С расписанием и календарем всех матчей Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, сборная Украины на Евро-2024 стартовала с поражения от Румынии (0:3), после чего минимально победила Словакию (2:1). Сине-желтые сохранили шансы на выход в плей-офф, однако многое будет зависеть от результата параллельной игры.