Если сборная Украины выйдет из группы Евро-2024: с кем можем сыграть в плей-офф

Известны вероятные соперники команды Сергея Реброва в плей-офф

В среду, 26 июня, сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024, против команды Бельгии. По итогам этой игры и параллельного противостояния Словакия — Румыния определится итоговая турнирная таблица квартета Е.

На данный момент у всех четырех команд по 3 очка. "Телеграф" представляет возможных соперников команды Сергея Реброва в плей-офф.

С третьего места — на Англию и Испанию

Если Сине-желтые займут 3-е место в группе, то свой следующий матч на нынешнем Евро они проведут с одним из грандов и фаворитов нынешнего турнира. И команда Англии, и испанцы точно не планируют останавливаться на первой стадии плей-офф и пройти их будет чрезвычайно сложно.

Да, специалисты говорят, что команда Гарета Саутгейта показывает очень скучную и неинтересную, слишком рациональную игру. Такой себе анти-футбол. Но, с другой стороны, именно эта команда с приходом нового тренера показывает результат. И именно она три года назад, на Евро-2020, который прошел в 2021-м, разгромила сборную Украины в четвертьфинале со счетом 4:0.

На нынешнем Евро англичане выиграли один матч, при двух ничьих, заняв 1-е место в группе с 5 очками. Команда обыграла Сербию (1:0), сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

В свою очередь, сборная Испании выиграла все три матча — 9 очков, и показывает весьма интересную и мощную игру на нынешнем турнире. На старте турнира "красная фурия" разгромила хорватов — 3:0, после чего одержала важную с психологической точки зрения победу над Италией (1:0) и минимально обыграла команду Албании (1:0).

Игры с участием сборных Англии и Испании в 1/8 финала пройдут 30 июня. Возможно, в одной из них второй командой будет сборная Украины.

Со второго места — на Францию

Если наша команда выиграет у Бельгии, но пропустит в итоговой таблице вперед команду Румынии, то в 1/8 финала сыграет со сборной Франции. Один из главных фаворитов турнира наравне с англичанами, также как и команда Саутгейта показывает невзрачный футбол.

Французы стартовали с тяжелой победы над сборной Австрии (1:0), где в одном из единоборств австрийские защитники сломали нос лидеру "трехцветных" Киллиану Мбаппе. Второй матч своей команды на турнире он пропустил, а его партнеры выдали блеклую ничью со сборной Нидерландов — 0:0. Наконец, в матче 3-го тура — со сборной Польши — Мбаппе вернулся и даже забил гол с пенальти, но его команде это не помогло. Поляки усилиями Левандовски также реализовали пенальти — 1:1.

Французы с 5-ю очками заняли второе место в группе, пропустив вперед команду-сенсацию из Австрии, но, остались не менее опасными. "Раненный зверь" будет представлять большую опасность для любого соперника в плей-офф.

Матч сборной Франции в 1/8 финала состоится 1 июля.

С первого места — на Венгрию, Словению или Нидерланды

Наконец, если сборная Украины выиграет сегодня вечером у Бельгии, а команда Румынии не выиграет у Словакии, подопечные Сергея Реброва займут 1-е место в группе. Тогда их соперником будет одна из четырех команд, занявших третьи места в Группах А-D.

Вернее, уже понятно, что это будет, максимум, одна из трех команд. По регламенту турнира в 1/8 финала выходят четыре лучшие команды из шести, занявших третьи места в своих группах. И сборная Хорватии, набравшая 2 бала и занявшая 3-е место в группе В, уже точно не попадет в эту четверку. Остаются команды Венгрии, Словении и Нидерландов. И из этой тройки наиболее опасными представляются "оранжевые".

Да, команда Нидерландов сенсационно проиграла сборной Австрии (2:3) в матче последнего тура группового этапа, но до этого достойно отыграла с французами — 0:0. А в первом матче команда Рональда Кумана обыграла довольно сильных поляков (2:1), считавшихся грозной силой на нынешнем Евро. И, опять же, в плей-офф подопечные Кумана наверняка включат другие скорости и покажут совсем иную игру.

Что касается возможного противостояния со сборными Венгрии и Словении, то для команды Реброва это реальный шанс выйти в четвертьфинал. Венгры начали нынешний турнир с поражений от Швейцарии (1:3) и Германии (0:2). И только в последнем туре обыграли команду Шотландии, благодаря голу на 90+8 минуте — 1:0. Далеко не факт, что команда попадет в плей-офф, в число 4 лучших, занявших 3-и места в своих группах. Но именно эту команду назовем наиболее удобным соперником для украинцев.

В свою очередь, команда Словении сыграла вничью все три матча — с Данией (1:1), Сербией (1:1) и, что самое главное — с Англией (0:0), не пропустив от подопечных Саутгейта, но и не показав чего-то сверхъестественного в атаке. И эта команда также вполне "по зубам" Сине-желтым.

Матч 1/8 финала с участием победителя Группы Е состоится 2 июля.