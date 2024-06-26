Якщо збірна України вийде з групи Євро-2024: з ким можемо зіграти у плей-офф

Відомі ймовірні суперники команди Сергія Реброва у плей-офф

У середу, 26 червня, збірна України проведе заключний матч групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії. За підсумками цієї гри та паралельного протистояння Словаччина – Румунія визначиться підсумкова турнірна таблиця квартету Е.

На даний момент у всіх чотирьох команд по 3 очки. "Телеграф" представляє можливих суперників команди Сергія Реброва у плей-офф.

З третього місця — на Англію та Іспанію

Якщо Синьо-жовті займуть 3 місце в групі, то свій наступний матч на нинішньому Євро вони проведуть з одним із грандів і фаворитів нинішнього турніру. І команда Англії, і іспанці точно не планують зупинятись на першій стадії плей-офф і пройти їх буде надзвичайно складно.

Так, фахівці кажуть, що команда Гарета Саутгейта показує дуже нудну та нецікаву, занадто раціональну гру. Такий собі антифутбол. Але, з іншого боку, саме ця команда із приходом нового тренера показує результат. І саме вона три роки тому, на Євро-2020, що пройшов 2021-го, розгромила збірну України у чвертьфіналі з рахунком 4:0.

На нинішньому Євро англійці виграли один матч, за двох нічиїх, посівши 1-е місце у групі з 5 очками. Команда обіграла Сербію (1:0), зігравши внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0).

У свою чергу, збірна Іспанії виграла всі три матчі — 9 очок, і показує дуже цікаву та потужну гру на нинішньому турнірі. На старті турніру "червона фурія" розгромила хорватів — 3:0, після чого здобула важливу з психологічної точки зору перемогу над Італією (1:0) та мінімально обіграла команду Албанії (1:0).

Ігри за участю збірних Англії та Іспанії в 1/8 фіналу відбудуться 30 червня. Можливо, в одній з них другою командою буде збірна України.

З другого місця – на Францію

Якщо наша команда виграє у Бельгії, але пропустить у підсумковій таблиці вперед команду Румунії, то у 1/8 фіналу зіграє зі збірною Франції. Один з головних фаворитів турніру нарівні з англійцями, як і команда Саутгейта показує не дуже видовищний футбол.

Французи стартували з тяжкої перемоги над збірною Австрії (1:0), де в одному з єдиноборств австрійські захисники зламали носа лідерові "триколірних" Кілліану Мбаппе. Другий матч своєї команди на турнірі він пропустив, а його партнери видали бляку нічию зі збірною Нідерландів – 0:0. Зрештою, у матчі 3-го туру — зі збірною Польщі — Мбаппе повернувся і навіть забив гол із пенальті, але його команді це не допомогло. Поляки зусиллями Левандовські також реалізували пенальті – 1:1.

Французи з 5-ма очками посіли друге місце в групі, пропустивши вперед команду-сенсацію з Австрії, але залишилися не менш небезпечними. "Поранений звір" становитиме велику небезпеку для будь-якого суперника у плей-офф.

Матч збірної Франції в 1/8 фіналу відбудеться 1 липня.

З першого місця – на Угорщину, Словенію чи Нідерланди.

Зрештою, якщо збірна України виграє сьогодні ввечері у Бельгії, а команда Румунії не виграє у Словаччини, підопічні Сергія Реброва посядуть 1-е місце у групі. Тоді їхнім суперником буде одна з чотирьох команд, які посіли треті місця у Групах А-D.

Точніше, вже зрозуміло, що це буде максимум одна з трьох команд. За регламентом турніру до 1/8 фіналу виходять чотири найкращі команди з шести, які посіли треті місця у своїх групах. І збірна Хорватії, яка набрала 2 бали і посіла 3-е місце у групі В, вже точно не потрапить до цієї четвірки. Залишаються команди Угорщини, Словенії та Нідерландів. І з цієї трійки найнебезпечнішими є "помаранчеві".

Так, команда Нідерландів сенсаційно програла збірній Австрії (2:3) у матчі останнього туру групового етапу, але гідно відіграла з французами — 0:0. А в першому матчі команда Рональда Кумана обіграла досить сильних поляків (2:1), котрі вважалися грізною силою на нинішньому Євро. І, знову ж таки, до плей-офф підопічні Кумана напевно включать інші швидкості та покажуть зовсім іншу гру.

Щодо можливого протистояння зі збірними Угорщини та Словенії, то для команди Реброва це реальний шанс вийти до чвертьфіналу. Угорці розпочали нинішній турнір із поразок від Швейцарії (1:3) та Німеччини (0:2). І лише в останньому турі обіграли команду Шотландії завдяки голу на 90+8 хвилині — 1:0. Далеко не факт, що команда потрапить до плей-офф, до числа 4 найкращих, які посіли 3 місця у своїх групах. Але саме цю команду назвемо найзручнішим суперником для українців.

У свою чергу команда Словенії зіграла внічию всі три матчі — з Данією (1:1), Сербією (1:1) і, що найголовніше, — з Англією (0:0), не пропустивши від підопічних Саутгейта, але й не показавши чогось дивовижного в атаці. І ця команда також цілком "по зубах" Синьо-жовтим.

Матч 1/8 фіналу за участю переможця Групи Е відбудеться 2 липня.