Нидерланды - Австрия: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Команды борются за прямую путевку в плей-офф

Во вторник, 25 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу завершат групповой этап представители квартетов С и D. В битве за прямую путевку в плей-офф сойдутся команды Нидерландов и Австрии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Австрия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты поединка.

Нидерланды — Австрия — начало в 19:00 (обновляется)

И Нидерланды, и Австрия будут играть только на победу, ведь на кону прямая путевка в 1/8 финала Евро-2024. Нидерланды заочно борются за первое место с Францией, а потому для Оранжевых важно победить с большей разницей мячей, чем у Трехцветных. Австрия, в свою очередь, получит более слабого соперника в плей-офф, если обыграет Нидерланды.

Матч Нидерланды — Австрия можно посмотреть в прямом эфире в Украине, причем это сделать можно совершенно бесплатно. Добавим, что команды сыграют в Берлине на "Олимпиаштадионе".

Напомним, Нидерланды стартовали на Евро-2024 с победы над Польшей (2:1), после чего Оранжевые дали бой французам (0:0). Австрия начала с поражения от Франции (0:1), а затем обыграла Польшу (3:1).