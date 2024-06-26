Чехия - Турция: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Обе сборные хотят попасть в плей-офф

В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут последние игры группового этапа. Закрывать программу игрового дня будут Чехия и Турция.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Чехия — Турция. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты поединка.

Чехия — Турция — начало в 22:00 (обновляется)

Чехия и Турция в очной дуэли сразятся за прямую путевку в плей-офф Евро-2024. Турецкой команде для этого достаточно сыграть вничью, а вот чехам необходима только победа. В другом матче группы F Португалия сыграет с Грузией.

Матч Чехия — Турция покажут в прямом эфире в Украине, правда, легальная трансляция будет доступна лишь по платной подписке Megogo. Добавим, что встреча состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ЧЕ-2024 Чехия стартовала с поражения от Португалии (1:2), после чего сыграла вничью с грузинами (1:1). Турция, в свою очередь, победила Грузию (3:1), а затем крупно проиграла Португалии (0:3).