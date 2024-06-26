Чехія – Туреччина: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Обидві збірні хочуть потрапити у плей-оф

У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться останні ігри групового етапу. Закриватимуть програму ігрового дня Чехія та Туреччина.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія — Туреччина. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти поєдинку.

Чехія — Туреччина — початок о 22:00 (оновлюється)

Чехія та Туреччина в очній дуелі змагатимуться за пряму путівку у плей-оф Євро-2024. Турецькій команді для цього достатньо зіграти внічию, а ось чехам потрібна лише перемога. В іншому матчі групи F Португалія зіграє із Грузією.

Матч Чехія — Туреччина покажуть у прямому ефірі в Україні, щоправда, легальна трансляція буде доступна лише за платною підпискою Megogo. Додамо, що зустріч відбудеться у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, на ЧЄ-2024 Чехія стартувала з поразки від Португалії (1:2), після чого зіграла внічию з грузинами (1:1). Туреччина, у свою чергу, перемогла Грузію (3:1), а потім програла Португалії (0:3).