Гроза, град и VAR: Германия и Дания провели огненный матч на Евро-2024 (видео)

В Дортмунде прошел необычный поединок

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоялись первые матчи раунда плей-офф. Закрывали игровой день Германия и Дания.

Поединок, проходивший в Дортмунде на "BVB-Штадион", завершился со счетом 2:0 в пользу немцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм этого матча навсегда войдет в историю. Дело в том, что на 35-й минуте поединка над стадионом прошла гроза с градом. Рефери Майкл Оливер приостановил поединок, пока погода не наладилась.

Кроме того, игра запомнилась вмешательством VAR. Видео-ассистент рефери отменил голы немцев и датчан, а также принял решение, которое повлияло на исход встречи. В начале второго тайма с помощью VAR и новых технологий была зафиксирована игра рукой в своей штрафной в исполнении датчанина Андерсона. Пенальти реализовал Кай Хаверц. После этого игра гостей расклеилась и немцы закрепили успех усилиями Джамала Мусиалы.

Полный видеообзор матча Германия — Дания будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная Германии выиграла квартет А на Евро-2024, обыграв Шотландию (5:1), Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). Датчане, в свою очередь, стали вторыми в группе С, трижды сыграв вничью: со Словенией (1:1), Сербией (0:0) и Англией (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".