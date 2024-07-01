Франция пробилась в четвертьфинал Евро-2024, не забив ни единого гола с игры (видео)

Лучшие команды Европы согласно рейтингу ФИФА провели очный матч

В понедельник, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоялся центральный поединок 1/8 финала. Сборная Франции сыграла с Бельгией.

Встреча, проходившая в Дюссельдорфе на одноименной арене, завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды провели два разных тайма. В первом обе сборные не спешили, редко атаковали. А во втором Франция взвинтила темп и засыпала ворота Красных Дьяволов огромным числом атак, Бельгия играла "вторым номером". В итоге Синие сумели дожать бельгийцев, а победный гол записал на свой счет Ян Вертонген, который оформил автогол после удара Коло-Муани.

Примечательно, что французы провели уже 4 матча на ЧЕ-2024 и дошли до четвертьфинала турнира не забив ни единого гола с игры.

Полный видеообзор матча Франция — Бельгия:

Напомним, на чемпионате Европы-2024 Франция и Бельгия неожиданно заняли вторые места в своих группах. Французы обыграли Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). Красные Дьяволы, в свою очередь, проиграли Словакии (0:1), обыграли Румынию (2:0) и добились ничьей с Украиной (0:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".