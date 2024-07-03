Один из фаворитов на "Золотой мяч" попал в скандал на Евро-2024: у него есть три дня, чтобы все исправить (видео)

Беллингема попросили объяснить неприличный жест, который он показал во время матча Англия — Словакия

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) попросил полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема объяснить неприличный жест, который тот продемонстрировал в матче Евро-2024 против команды Словакии. Жест Беллингем показал после гола в ворота соперника.

После забитого мяча Беллингем несколько раз взмахнул рукой возле своего паха. Позднее хавбек англичан назвал эту демонстрацию шуточным жестом для близких друзей. УЕФА отправил официальное письмо игроку и намерен получить ответ с объяснением своего поведения в течение трёх дней, сообщает Daily Mail.

В матче 1/8 финала между национальными сборными Англии и Словакии, проигрывая к 95-й минуте со счётом 0:1, англичане смогли сравнять результат усилиями Беллингема. А затем, в первом дополнительном тайме Англия вышла вперёд благодаря голу Кейна — 2:1.

Ранее полузащитник сборной Англии отметил: "Шуточный жест в сторону близких друзей, присутствовавших на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла сборная Словакии".

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024. Главным фаворитом на завоевание самой престижной индивидуальной награды все также остается Винисиус Жуниор из Бразилии. Вторую позицию за собой сохранил Джуд Беллингем (Англия), а третью – Тони Кроос (Германия).

В четвертьфинале команда Англии встретится со сборной Швейцарии. Игра состоится в субботу, 6 июля.