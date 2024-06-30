Англия едва не опозорилась на Евро-2024: команду спасла магия Беллингема и упорство Кейна (видео)

Словакия едва не стала автором второй сенсации на Евро-2024

В воскресенье, 30 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоялся матч 1/8 финала. Открывали программу игрового дня англичане и словаки.

Встреча, проходившая в Гельзенкирхене на арене "АУФШальке", завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Об этом сообщает "Телеграф".

Словаки провели идеальный первый тайм, не позволив создать англичанам фактически даже момента у своих ворот. Соколы, в свою очередь, провели несколько разящих атак, одна из которых оказалась голевой. На 25-й минуте Иван Шранц переиграл Пикфорда в ближнем бою, голевой пас на счету Стрелеца.

В начале второго тайма англичане забили быстрый мяч, однако гол Фодена был отменен из-за офсайда. Еще через несколько минут Стрелец едва не удвоил преимущество словаков ударом с центра поля. Англичане отыгрались благодаря индивидуальному мастерству Джуда Беллингема. Звезда "Реала" на 5-й компенсированной минуте ударом через себя перевел игру в овертаймы. Там Львы забили уже в первой атаке — отличился Гарри Кейн.

Полный видеообзор матча Англия — Словакия:

Напомним, Англия со скрипом выиграла свою группу на Евро-2024, обыграв Сербию (1:0), сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Словакия заняла третье место в квартете Е, обыграв сенсационно Бельгию (1:0), проиграв Украине (1:2) и сыграв вничью с румынами (1:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".