Один з фаворитів на "Золотий м’яч" потрапив у скандал на Євро-2024: він має три дні, щоб все виправити (відео)

Беллінгема попросили пояснити непристойний жест, який він показав під час матчу Англія — Словаччина

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) попросив півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема пояснити непристойний жест, який той продемонстрував у матчі Євро-2024 проти команди Словаччини. Жест Беллінгем показав після гола у ворота суперника.

Після забитого м’яча Беллінгем кілька разів змахнув рукою біля паху. Пізніше хавбек англійців назвав цю демонстрацію жартівливим жестом для друзів. УЄФА відправив офіційного листа гравцю і має намір отримати відповідь з поясненням своєї поведінки протягом трьох днів, повідомляє Daily Mail.

У матчі 1/8 фіналу між національними збірними Англії та Словаччини, програючи на 95-й хвилині з рахунком 0:1, англійці змогли зрівняти результат зусиллями Беллінгема. А потім у першому додатковому таймі Англія вийшла вперед завдяки голу Кейна — 2:1.

Раніше півзахисник збірної Англії зазначив: "Жартівний жест у бік близьких друзів, які були на грі. Нічого, крім поваги до того, як сьогодні грала збірна Словаччини".

Відомий портал Goal оприлюднив оновлений рейтинг головних претендентів на Золотий м’яч 2024. Головним фаворитом на завоювання найпрестижнішої індивідуальної нагороди залишається Вінісіус Жуніор з Бразилії. Другу позицію за собою зберіг Джуд Беллінгем (Англія), а третю – Тоні Кроос (Німеччина).

У чвертьфіналі команда Англії зустрінеться зі збірною Швейцарії. Гра відбудеться у суботу, 6 липня.