"Не было цельной игры": знаменитый украинский тренер назвал команду-разочарование Евро-2024

По мнению известного тренера хуже всех на турнире проявила себя сборная Италии

Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный считает сборную Италии главной командой-разочарованием Евро-2024. Победители Евро-2020 выбыли на нынешнем турнире в 1/8 финала, проиграв команде Швейцарии.

В команде не было сделано никаких выводов, после непопадания на чемпионат мира-2022, заявил тренер в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По мнению специалиста у "скуадры адзурры" не было цельной игры.

"Больше всех разочаровала Италия. Команда не попала на предыдущий чемпионат мира-2022. Казалось бы, для действующих чемпионов Европы – страшнейший удар по самолюбию. Но, никаких выводов не было сделано и близко. У команды не было на этом Евро цельной игры, результат она добилась на последней секунде последнего матча группового этапа. И абсолютно справедливо проиграла в 1/8 финала — Швейцария была на голову сильнее по всем игровым компонентам".

Также тренер упомянул и другую команду-разочарование, которая, тем не менее, сыграет в четвертьфинале: "То же самое можно сказать и про сборную Англии. Даже несмотря на то, что она пробилась в четвертьфинал и может пройти дальше – в полуфинал. Мое мнение, что при нынешнем главном тренере Гаррете Саутгейте команда уже дошла до своего пика. Ей нужно менять рулевого и срочно "освежать" игру".

"А вот, что касается нашей команды, то ей просто не повезло. Украинцы должны были выигрывать у Бельгии, выходить в 1/8 финала. Но, в футболе есть такое понятие как "фарт". Его нам не много не хватило. А так… Турнир еще раз показал какой мощный потенциал у нашей молодой команды", — добавил специалист.

Как сообщал "Телеграф", матчи 1/4 финала евро-2024 состоятся 5-6 июля. В частности, 5 июля пройдут игры Испания — Германия и Португалия — Франция.