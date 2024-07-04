"Шикарный контроль мяча, очень быстрые игроки": Вячеслав Грозный назвал фаворита Евро-2024

Известный украинский тренер считает фаворитом турнира сборную Испании

Известный украинский футбольный специалист Вячеслав Грозный назвал своего фаворита Евро-2024. По мнению специалиста, наибольшие шансы на победу у сборной Испании.

Вместе с тем, команде может помешать тяжелая сетка. Все четыре фаворита, по его мнению попали в одну часть турнирной сетки, отметил Грозный в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"Думаю, Испания самая сильная команда на турнире. Новый тренер де ла Фуэнтес смог перестроить всю команду. Они сейчас выглядят лучше всех — шикарный контроль мяча, очень быстрые, реактивные игроки. Испанцы на этом первенстве, лично мне, нравятся больше всех. Родри выходит на роль Бускетса, Педри универсальный игрок, у них шикарные фланги атаки. Тот же Ламин Ямаль отлично смотрится, — отметил специалист.

Также он замечает: "А с другой стороны, этой команде не повезло с сеткой. На мой взгляд, четверка – Испания, Германия, Португалия и Франция – намного сильнее команд четвертьфиналистов, которые будут играть на следующий день – Англии, Нидерландов, Швейцарии и Турции. При всем уважении к этом командам.

Почему так получилось? Потому что, например, сборная Франции очень легкомысленно играла в группе. В частности, уступили первое место Австрии. Французы, а не Австрия должны были играть в 1/8 финала против Турции. И тогда бы, сейчас Франция играла против Нидерландов. И был бы какой-то паритет между двумя квартетами. А так… Эти команды, по силе, должны были составить полуфинальные пары, а не играть между собой в четвертьфинале.

У второй четверки команд, еще раз скажу, нет никаких шансов на победу в турнире. Это мое личное мнение".

Как сообщал "Телеграф", Евро-2024 возобновится матчами 1/4 финала, которые пройдут 5-6 июля. Игра Испания — Германия состоится 5 июля, начало в 19.00 по киевскому времени.