Португалия - Франция: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2024

Большая игра пройдет в Гамбурге

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартуют матчи 1/4 финала. Закрывать программу игрового дня будут французы и португальцы.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Франция. Встреча состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Португалия — Франция — начало в 22:00 (обновляется)

Обе команды являются фаворитами Евро-2024, правда, у французов немного больше шансов. В последний раз команды встречались между собой в рамках группового этапа ЧЕ-2020 по футболу. Та встреча завершилась вничью (2:2).

Добавим, матч Португалия — Франция можно посмотреть бесплатно в прямом эфире в Украине, а букмекеры считают Синих небольшими фаворитами противостояния.

Напомним, на Евро-2024 по футболу Португалия досрочно выиграла свою группу, обыграв Чехию (2:1) и Турцию (3:0), уступив Грузии (0:2). В первом раунде плей-офф Селесао только в серии пенальти прошли Словению (0:0, 3:0 по пенальти).

На групповой стадии турнира французы обыграли Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1), а в 1/8 финала прошли Бельгию (1:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".