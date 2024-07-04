"Не було цілісної гри": знаменитий український тренер назвав команду-розчарування Євро-2024

На думку відомого тренера найгірше на турнірі проявила себе збірна Італії

Відомий український футбольний тренер В’ячеслав Грозний вважає збірну Італії головною командою-розчаруванням Євро-2024. Переможці Євро-2020 вибули на нинішньому турнірі у 1/8 фіналу, програвши команді Швейцарії.

У команді не було зроблено жодних висновків, після непотраплення на чемпіонат світу-2022, заявив тренер в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". На думку фахівця, у "скуадри адзурри" не було цілісної гри.

"Найбільше розчарувала Італія. Команда не потрапила на попередній чемпіонат світу-2022. Здавалося б, для чинних чемпіонів Європи – найстрашніший удар по самолюбству. Але, жодних висновків не було зроблено і близько. У команди не було на цьому Євро цільної гри, результат вона досягла на останній секунді останнього матчу групового етапу. І абсолютно справедливо програла в 1/8 фіналу — Швейцарія була на голову сильніша за всіма ігровими компонентами".

Також тренер згадав і іншу команду-розчарування, яка, проте, зіграє у чвертьфіналі: "Те саме можна сказати і про збірну Англії. Навіть незважаючи на те, що вона пробилася до чвертьфіналу і може пройти далі — до півфіналу. Моя думка, що за нинішнього головного тренера Гаррета Саутгейте команда вже дійшла до свого піку".

"А ось, що стосується нашої команди, то їй просто не пощастило. Українці мали вигравати у Бельгії, виходити до 1/8 фіналу. Але у футболі є таке поняття як "фарт". Його нам трохи не вистачило. А так … Турнір ще раз показав який потужний потенціал у нашої молодої команди", — додав фахівець.

Як повідомляв "Телеграф", матчі 1/4 фіналу євро-2024 відбудуться 5-6 липня. Зокрема, 5 липня відбудуться ігри Іспанія – Німеччина та Португалія – Франція.