Роналду попрощался с Евро-2024, проиграв Франции в серии пенальти (видео)

Франция шагает дальше, КриРо и Компания покидают турнир

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу прошли первые поединки 1/4 финала. Сборная Португалии сыграла с Францией.

Встреча, проходившая в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", завершилась со счетом 0:0 (5:3 по пенальти) в пользу Франции. Об этом сообщает "Телеграф".

Французы и португальцы провели игру в феноменальном темпе и с обилием голевых моментов, если говорить о втором тайме. Тем не менее 90 минут не хватило командам, чтобы определить сильнейшего. В овертаймах зрители голов также не увидели, а потому все решалось в серии послематчевых пенальти. В футбольной лотерее более удачливыми оказались французы. У португальцев 11-метровый не реализовал Жоау Феликс.

Таким образом, Франция в полуфинале ЧЕ-2024 сыграет против Испании. Этот поединок запланирован на 9 июля.

Полный видеообзор матча Португалия — Франция:

Напомним, на Евро-2024 по футболу Португалия досрочно выиграла свою группу, обыграв Чехию (2:1) и Турцию (3:0), уступив Грузии (0:2). В первом раунде плей-офф Селесао лишь в серии пенальти прошли Словению (0:0, 3:0 по пенальти).

На групповой стадии турнира французы обыграли Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1), а в 1/8 финала прошли Бельгию (1:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".