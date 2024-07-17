Партнер Мудрика рискует карьерой из-за песенки про французов (видео)

Футболист извинился, однако его наверняка накажут

Сборная Аргентины на днях во второй раз подряд выиграла Кубок Америки-2024. В порыве радости аргентинские футболисты спели оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции.

Видео опубликовал полузащитник Альбиселесте и лондонского "Челси" Энцо Фернандес. Футболист уже извинился в сторис Instagram однако скандал уже достиг Лондона и ФИФА.

"Слушайте, распространяйте. Они играют за Францию, но все они родом из Анголы. Они хорошо бегают. Они любят т***ать т***сов.

Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: "Француз", — пели аргентинцы.

После этого Федерация футбола Франции собирается подать в ФИФА иск по поводу расистского поведения аргентинских футболистов, а также направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры, передает La Provence.

"Челси", в составе которого выступают шесть французов, начал дисциплинарное расследование из-за кричалки Энцо и игроков Аргентины.

"Футбольный клуб "Челси" считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, поддерживающим разнообразие, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.

Мы признаем и ценим факт публичных извинений нашего игрока и будем использовать это как возможность извлечь урок.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру", — сообщили в пресс-службе лондонского клуба.

Фернандес после огласки извинился за свой поступок.

"Хочу искренне извиниться за видео, размещенное на моем канале во время празднования. Песня содержит крайне оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий.

Я выступаю против дискриминации в любой форме и приношу извинения за то, что меня захлестнула эйфория во время празднования нашей победы в Кубке Америки. Это видео, этот эпизод, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни мой характер. Мне искренне жаль", — написал Энцо.

Напомним, аргентинские футболисты издевались над французами и после победы на ЧМ-2022. После финальной игры в раздевалке аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес попросил минуту молчания в память о французе Килиане Мбаппе.