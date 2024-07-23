Nike угодил в международный скандал из-за новой формы "Ворсклы"

Американская компания теперь должна все объяснить

На днях полтавская "Ворскла" представила три комплекта формы от компании Nike. К слову, полтавский клуб по итогам прошлого сезона не сумел пробиться в еврокубки.

Все бы ничего, но домашняя форма полтавчан очень похожа на новую форму "Спортинга" (Лиссабон) от Nike. Португальский клуб уже обратился за разъяснением в компанию, передает abola.pt.

Дело в том, что "Спортинг" договорился с Nike об эксклюзивном дизайне экипировки на честь одного из основателей и первого тренера "Спортинга" Франческо Штромпа, который покончил жизнь самоубийством 1 июля 1930 — в дату 24-летия лиссабонского клуба.

"Комплект был согласован эксклюзивно с Nike. Об этой проблеме уже сообщили, она рассматривается на самом высоком уровне с брендом", – заявили в "Спортинге".

Напомним, самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина на Открытом чемпионате Италии-2023 играла в одежде от украинского бренда paka, хотя до этого долгое время сотрудничала с Nike.

Ранее сообщалось, что форма олимпийской сборной Монголии произвела фурор в сети.