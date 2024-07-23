Nike потрапив у міжнародний скандал через нову форму "Ворскли"
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Американська компанія тепер має все пояснити
Днями полтавська "Ворскла" представила три комплекти форми від компанії Nike. До речі, полтавський клуб за підсумками минулого сезону не зумів пробитися до єврокубків.
Все б нічого, але домашня форма полтавців дуже схожа на нову форму "Спортінга" (Лісабон) від Nike. Португальський клуб вже звернувся за роз’ясненням до компанії, повідомляє abola.pt.
Річ у тому, що "Спортінг" домовився з Nike про ексклюзивний дизайн екіпірування на честь одного із засновників та першого тренера "Спортінга" Франческо Штромпа, який наклав на себе руки 1 липня 1930 — в дату 24-річчя лісабонського клубу.
"Комплект був узгоджений ексклюзивно з Nike. Про цю проблему вже повідомили, вона розглядається на найвищому рівні з брендом", — заявили у "Спортінгу".
Нагадаємо, найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна на Відкритому чемпіонаті Італії-2023 грала в одязі від українського бренду paka, хоча до цього тривалий час співпрацювала з Nike.
Раніше повідомлялося, що форма олімпійської збірної Монголії викликала фурор у мережі.