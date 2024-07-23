Nike потрапив у міжнародний скандал через нову форму "Ворскли"

Американська компанія тепер має все пояснити

Днями полтавська "Ворскла" представила три комплекти форми від компанії Nike. До речі, полтавський клуб за підсумками минулого сезону не зумів пробитися до єврокубків.

Все б нічого, але домашня форма полтавців дуже схожа на нову форму "Спортінга" (Лісабон) від Nike. Португальський клуб вже звернувся за роз’ясненням до компанії, повідомляє abola.pt.

Річ у тому, що "Спортінг" домовився з Nike про ексклюзивний дизайн екіпірування на честь одного із засновників та першого тренера "Спортінга" Франческо Штромпа, який наклав на себе руки 1 липня 1930 — в дату 24-річчя лісабонського клубу.

"Комплект був узгоджений ексклюзивно з Nike. Про цю проблему вже повідомили, вона розглядається на найвищому рівні з брендом", — заявили у "Спортінгу".

Нагадаємо, найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна на Відкритому чемпіонаті Італії-2023 грала в одязі від українського бренду paka, хоча до цього тривалий час співпрацювала з Nike.

Раніше повідомлялося, що форма олімпійської збірної Монголії викликала фурор у мережі.