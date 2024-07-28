Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 28 липня (оновлюється)
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На Олімпіаді розіграють ще 13 комплектів медалей
У неділю, 28 червня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться другий змагальний день. До речі, українські спортсмени не зуміли здобути медалі у перший ігровий день ОІ.
Розпочнуть змагальний день стрілки, а закінчать фехтувальники. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, 28 червня відбудуться медальні змагання у таких дисциплінах: маунтінбайк, дзюдо, стрільба з лука, скейтбординг, гребний слалом та плавання. Загалом спортсмени розіграють 13 комплектів нагород.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 28 липня (оновлюється)
10:30 Стрільба: Фінал, пневматичний пістолет 10 м (чоловіки)
13:00 Стрільба: Фінал, пневматичний пістолет 10 м (жінки)
15:10 Маунтінбайк: Жіночий крос-кантрі
17:00 Дзюдо: До 66кг (чоловіки), до 52 кг (жінки)
17:48 Стрільба з лука: Перестрілка за "бронзу" (жіночі команди)
18:00 Скейтбординг: Жіночі змагання у дисципліні "стріт"
18:11 Стрільба з лука: Перестрілка за "золото" (жіночі команди)
18:45 Веслувальний слалом: Байдарки-одиночки (жінки)
21:30 Плавання: Фінал 400 м комплексним плаванням (чоловіки)
21:40 Плавання: 100 м батерфляєм (жінки)
21:50 Фехтування: Особиста рапіра, матч за бронзу (жінки)
22:20 Фехтування: Особиста шпага, матч за бронзу (чоловіки)
22:44 Плавання: 100 м брасом (чоловіки)
22:45 Фехтування: Особиста рапіра, матч за "золото" (жінки)
23:15 Фехтування: Особиста шпага, матч за "золото" (чоловіки)
Нагадаємо, у перший змагальний день на Олімпіаді-2024 спортсмени розіграли 13 комплектів медалей. Лідерство в медальному заліку захопила Австралія.