Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 28 липня (оновлюється)

На Олімпіаді розіграють ще 13 комплектів медалей

У неділю, 28 червня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться другий змагальний день. До речі, українські спортсмени не зуміли здобути медалі у перший ігровий день ОІ.

Розпочнуть змагальний день стрілки, а закінчать фехтувальники. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, 28 червня відбудуться медальні змагання у таких дисциплінах: маунтінбайк, дзюдо, стрільба з лука, скейтбординг, гребний слалом та плавання. Загалом спортсмени розіграють 13 комплектів нагород.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 28 липня (оновлюється)

10:30 Стрільба: Фінал, пневматичний пістолет 10 м (чоловіки)

13:00 Стрільба: Фінал, пневматичний пістолет 10 м (жінки)

15:10 Маунтінбайк: Жіночий крос-кантрі

17:00 Дзюдо: До 66кг (чоловіки), до 52 кг (жінки)

17:48 Стрільба з лука: Перестрілка за "бронзу" (жіночі команди)

18:00 Скейтбординг: Жіночі змагання у дисципліні "стріт"

18:11 Стрільба з лука: Перестрілка за "золото" (жіночі команди)

18:45 Веслувальний слалом: Байдарки-одиночки (жінки)

21:30 Плавання: Фінал 400 м комплексним плаванням (чоловіки)

21:40 Плавання: 100 м батерфляєм (жінки)

21:50 Фехтування: Особиста рапіра, матч за бронзу (жінки)

22:20 Фехтування: Особиста шпага, матч за бронзу (чоловіки)

22:44 Плавання: 100 м брасом (чоловіки)

22:45 Фехтування: Особиста рапіра, матч за "золото" (жінки)

23:15 Фехтування: Особиста шпага, матч за "золото" (чоловіки)

Нагадаємо, у перший змагальний день на Олімпіаді-2024 спортсмени розіграли 13 комплектів медалей. Лідерство в медальному заліку захопила Австралія.