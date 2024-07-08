"Братья на век": соперник "Динамо" в Лиге чемпионов приехал в РФ на поклон (видео)

У киевлян появилась дополнительная мотивация на игру

Сербский "Партизан" (Белград) приехал на "Братский кубок" в РФ. Перед Евро-2024 сборная Сербии сыграла товарищеский матч с Россией.

Белградский клуб проиграл ЦСКА со счетом 0:3. На трибунах сербы вывесили огромный баннер, посвященный дружбе между государствами, передает пресс-служба московского клуба в Telegram.

Во время поединка болельщики развернули на трибуне баннер с двуглавым орлом, флагами России и Сербии и надписями: "Русские и сербы – братья навек. Одни цвета, одна вера, одна кровь".

Стоит отметить, что именно Партизан является первым соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Первая игра между командами состоится 23 июля в Люблине (Польша).

Напомним, сборная РФ по футболу была отстранена от всех международных соревнований еще в 2022 году. Перед Евро-2024 Сербия приехала в Москву, где провела товарищеский поединок с россиянами. Сербы стали первыми европейцами, которые сыграли против России в футбол после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Ранее российский "Зенит" тепло встретили в Белграде.