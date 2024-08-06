Перед матчем "Динамо" у Лізі чемпіонів гучний скандал: два п'яні арбітри зустрічі влаштували бешкет у Польщі

Арбітрам вже знайшли заміну

У Польщі перед матчем кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та шотландським "Рейнджерс", який має відбутися у вівторок, 6 серпня, у Любліні, стався гучний скандал. Поліція затримала двох арбітрів, які мали працювати на цьому матчі.

Про це пише TVP Sport. Рефері Бартош Франковські та Томаш Мусял були спіймані поліцією Любліна за те, що вони вкрали дорожній знак і вирушили з ним у бік одного з торгових центрів.

Зазначається, що у Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, а у Мусяла – близько 1,8 проміле. Їх обох помістили до витверезника.

"Близько 01:40 до нас надійшло повідомлення про те, що вулицею троє чоловіків несуть дорожній знак. На місце події було направлено працівників поліції. Усі чоловіки були п’яні та мали в крові понад 1,5 проміле алкоголю. Їх доправили до медичного витверезника", – сказав пресофіцер Головного управління муніципальної поліції в Любліні.

Франковскі мав бути головним арбітром на VAR (системі відеоасистента арбітра. — Ред.), а Мусял — його помічником. Також повідомляється, що на офіційному сайті УЄФА згадані арбітри більше не входять до складу на цей матч. Їхнє місце займуть інші польські арбітри: Томаш Квятковскі і Павел Малєц.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди. Для Біло-синіх це була принципова зустріч, адже сербський клуб у міжсезоння з’їздив на товариський турнір до РФ.