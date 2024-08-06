"Динамо" - "Рейнджерс": букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов

Киевский клуб продолжает отбор в еврокубки

Во вторник, 6 августа, "Динамо" проведет первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против шотландского "Рейнджерс". На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Рейнджерс".

Букмекеры считают, что киевский клуб является небольшим фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.

По мнению специалистов, на триумф киевлян в первой игре можно сделать ставку с коэффициентом 2,17, подобный успех шотландцев менее вероятен — коэффициент 3,40. Добавим, что аналитики Favbet считают, что шансы обеих команд на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов практически равны: 1,94 за "Динамо" против 1,96 за "Рейнджерс".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Рейнджерс"

Favbet: (победа "Динамо" 2,17 — ничья 3,75 — победа "Рейнджерс" 3,40)

William Hill: (2,00 — 3,60 — 3,10)

Bwin: (2,10 — 3,60 — 3,20)

Матч "Динамо" — "Рейнджерс" состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне переиграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды. Для Бело-синих это была принципиальная встреча, ведь сербский клуб в межсезонье съездил на товарищеский турнир в РФ.