"Динамо" наказало сербский клуб за дружбу с Россией (видео)

Бело-синие сыграли принципиальный матч

Во вторник, 23 июля, киевское "Динамо" начало еврокубковый сезон 2024/25. Сине-белые сыграли против белградского "Партизана" в рамках первой игры 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Люблине (Польша) на одноименной арене, завершилась со счетом 6:2 в пользу "динамовцев". Об этом сообщает "Телеграф".

За киевлян в этой игре забивали Шапаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Попов и Пихаленок. Сербы дважды отметились в игре — точные удары на счету Сальданьи (дубль). Таким образом, киевляне фактически обеспечили себе место в следующем раунде отбора. Ответная игра состоится 31 июля.

Полный видеообзор матча:

Победитель этой 2-матчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет против шотландского "Рейнджерс". Проигравший вылетит в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против победителя противостояния "Лугано" (Швейцария) / "Фенербахче" (Турция).

Напомним, "Партизан" перед игрой с "Динамо" поехал в РФ, где сыграл против московского ЦСКА. Сербские фанаты подготовили баннер о дружбе с Россией. Ранее российский "Зенит" тепло встретили в Белграде.