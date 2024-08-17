Волевая победа: "Динамо" обыграло "Карпаты" в матче Премьер-лиги

Игра во Львове завершилась победой гостей со счетом 1:3

Во Львове завершился матч третьего тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Местные "Карпаты" принимали одного из лидеров украинского футбола киевское "Динамо".

Матч завершился победой "Динамо" со счетом 3:1, сообщает "Телеграф". Таким образом, киевляне одержали вторую победу подряд в чемпионате и идут без потерь в таблице (игру первого тура против "Александрии" команда пропускала).

Уже первая атака львовян в этом матче оказалась результативной. Прострел Пидлепенца с правого фланга штрафной в центр в касание завершил Очеретько. Шла первая минута игры. Впрочем, в дальнейшем киевляне достаточно быстро перехватили инициативу. А уже к середине первого тайма команда Александра Шовковского сумела восстановить равновесие в счете. После удара Пихаленка с правого фланга мяч отрикошетил и пролетел мимо голкипера львовян Кемкина прямо под перекладину ворот — 1:1.

Во втором тайме команды продолжали обмениваться опасными моментами, а на 58-й минуте гости вышли вперед. Тот же Пихаленок перед штрафной площадкой развернул атаку на Шапаренко, который отдал пас направо на Ваната. Владислав точно покатил мяч в дальний угол ворот хозяев поля — 1:2.

В дальнейшем игроки "Карпат" имели шансы сравнять счет, а самый реальный из них упустил Де Стенио, после удара которого мяч ногами отбил Бущан. А на 90+3 минуте Андрей Ярмоленко реализовал пенальти и увеличил преимущество киевлян до двух голов — 1:3.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" обыграло "Рейнджерс" в Лиге чемпионов — ничья 1:1 дома и победа 2:0 в гостях. В решающем раунде плей-офф квалификации самого престижного еврокубка столичная команда сыграет с австрийским "Зальцбургом".