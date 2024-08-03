Чемпионат Украины по футболу, 1-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В Украине стартует чемпионат страны по футболу

В субботу, 3 августа, стартует новый сезон Украинской премьер-лиги (УПЛ). Победителем прошлого розыгрыша стал донецкий "Шахтер".

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу. Поединки "Александрия" — "Динамо" и "Рух" — "Полесье" были перенесены из-за участия команд в еврокубках. Трансляции всех игр будет доступна на УПЛ ТВ.

Результаты и видеообзоры матчей 1 тура УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 3 августа

15:30 "Верес" — "Карпаты"

18:00 "Кривбасс" – "Черноморец"

Воскресенье, 4 августа

13:00 "ЛНЗ Черкассы" – "Левый Берег"

15:30 "Оболонь" — "Колос"

15:30 "Ворскла" — "Шахтер"

18:00 "Заря" — "Ингулец"

Напомним, киевское "Динамо" удачно стартовала в еврокубках, обыграв в 2-матчевом противостоянии сербский "Партизан". В 3-м раунде отбора ЛЧ на Бело-синих ожидает дуэль с шотландским "Рейнджерс". А вот "Полесье" провалило свой дебют в еврокубках, уступив во втором раунде отбора Лиги конференций словенской "Олимпии". Кроме того, "Днепр-1" снялся с чемпионата и еврокубков, что больно ударит по украинскому футболу в таблице коэффициентов УЕФА. Вместо днепрян в УПЛ выступит "Левый Берег", который накануне выиграл "Турнир четырех".