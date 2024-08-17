Вольова перемога: "Динамо" обіграло "Карпати" у матчі Прем’єр-ліги

Гра у Львові завершилася перемогою гостей із рахунком 1:3

У Львові завершився матч третього туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги. Місцеві "Карпати" приймали одного із лідерів українського футболу київське "Динамо".

Матч завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:1, повідомляє "Телеграф". Таким чином, кияни здобули другу перемогу поспіль у чемпіонаті та йдуть без втрат у таблиці (гра першого туру проти "Олександрії" команда пропускала).

Вже перша атака львів’ян у цьому матчі виявилася результативною. Простріл Підлепенца з правого флангу штрафного майданчика до центру завершив Очеретько. Йшла перша хвилина гри. Втім, надалі кияни досить швидко перехопили ініціативу. А вже до середини першого тайму команда Олександра Шовковського зуміла поновити рівновагу в рахунку. Після удару Пихальонка з правого флангу м’яч відрикошетив і пролетів повз голкіпера львів’ян Кемкіна прямо під поперечину воріт — 1:1.

У другому таймі команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, а на 58 хвилині гості вийшли вперед. Той самий Пихальонок перед штрафним майданчиком розгорнув атаку на Шапаренка, який віддав пас направо на Ваната. Владислав точно покотив м’яч у дальній кут воріт господарів поля – 1:2.

Надалі гравці "Карпат" мали шанси зрівняти рахунок, а найреальніший із них упустив Де Стеніо, після удару якого м’яч ногами відбив Бущан. А на 90+3 хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті та збільшив перевагу киян до двох голів — 1:3.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" обіграло "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів — нічия 1:1 удома та перемога 2:0 у гостях. У вирішальному раунді плей-офф кваліфікації найпрестижнішого єврокубку столична команда зіграє із австрійським "Зальцбургом".