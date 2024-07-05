Значимость Роналду для сборной Португалии на Евро поставили под сомнение

Игрок не может стабильно выступать на высоком уровне из-за возраста

Криштиану Роналду едва не стал одним из антигероев матча 1/8 финала Португалия — Словения, в котором не реализовал пенальти в дополнительное время, на 105-й минуте игры. Правда, в серии пенальти он свой шанс реализовал, а сборная Португалии выиграла, благодаря блестящей игре вратаря Диого Кошты — 3:0.

Тем не менее, игра Роналду и его слезы после незабитого пенальти, поставили под вопрос его место в стартовом составе команды. Пусть и 54% португальских болельщиков хотят, чтобы он вышел в стартовом составе в четвертьфинале против Франции, сообщает ВВС.

Этот матч и турнир в целом отличаются от всего, что было ранее в его блестящей карьере. В 39 лет казалось, что единственный противник, которого он так старался обогнать – время, наконец-то догнал его. Будучи главной звездой сборной Португалии на протяжении последних двух десятилетий, завоевывая трофеи и сумев изменить восприятие команды, ранее известной на родине своим проигрышным менталитетом, Роналду до сих пор не забил голов на Евро-2024.

Даже его грубая ошибка во Франкфурте, в игре Португалия — Словения, не повлиял на уверенность болельщиков и португальской прессы, которая все еще хочет видеть звездного игрока в составе команды.

"Если и есть что извлечь из этого, так это глубокую человечность момента. В Роналду есть подлинность уличного мальчика, — отмечает Энрике Рапозо, обозреватель газеты Expresso. — Если вы следите за его карьерой, вы знаете, что он всегда плакал от радости или разочарования, не боясь разоблачения, что делает его такой беспрецедентной медиа-звездой".

В свою очередь, редактор газеты Record Бернардо Рибейро, отмечает: "Я не знаю, что заставило Роналду плакать – то ли плачущая мать, то ли неудача в сборной, то ли неудача в нем самом. Какова бы ни была причина, их всех можно понять, потому что даже самый эгоистичный из них показывает нам то, что мы знали уже много лет. К лучшему или к худшему, он — конкурентоспособный игрок".

Впрочем, несмотря на то, что сейчас португальцы сочувствуют его слезам, есть ощущение, что такой менталитет больше не помогает команде, как раньше. В матче со Словенией Роналду нанес 20 ударов по воротам — больше всех игроков на турнире, но так и не смог забить. Как и в других играх, приняв участие во всех матчах Евро. А его удар со штрафного с левого фланга в матче со Словенией только усилил впечатление, что он устраивает собственное шоу в попытке стать самым возрастным бомбардиром и первым игроком, забивавшим на шести разных Евро.

Тренер Роберто Мартинес, возглавляющий команду уже 18 месяцев — или 20 игр, — также подвергся критике за то, что не справляется с ситуацией. "Ему нужно перестать вести себя как дипломат с радугой в глазах", — говорит обозреватель TSF Radio Томаш да Кунья. — Роналду начал все игры, и команда явно ищет его в завершающей зоне, но физически он уже не тот, и вы также можете видеть, что если он не может отличиться, это влияет на него психологически.

Это работа тренера — наигрывать других игроков. Где еще вы увидите 39-летнего игрока, играющего четыре матча за две недели во время соревнований в июле? Или 120 минут в матче раунда 1/8 финала? Нигде больше".

Как сообщал "Телеграф", матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.