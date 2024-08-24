Футболист сборной насмерть сбил женщину на электросамокате: появилось решение суда

Игрок раскаялся из-за инцидента

Форвард "Ренна" и юношеской сборной Франции U-18 Матис Ламбурд получил условный срок за непредумышленное убийство женщины. Игрок, управляя электросамокатом, врезался в нее, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

О решении суда в этом деле сообщает L’Équipe. Футболисту грозило до семи лет лишения свободы.

Вечером 18 июня Матис вместе с пассажиром на скорости около 20 км/ч врезался в спину 51-летней женщины, которая скончалась спустя 6 дней. Футболист совершил наезд на тротуаре, закрытому для движения. Электросамокат не был застрахован и принадлежал отцу игрока. Форвард принес свои извинения семье погибшей, а также признал свою вину в неосторожности. В итоге суд приговорил его к двум годам условно за непредумышленное убийство.

Напомним, стремительный рост количества самокатчиков в Украине вызвал неотложную необходимость срочно урегулировать их движение на дорогах и тротуарах, поскольку они все чаще становятся виновниками ДТП. К примеру, в Ирпене (Киевская область) произошла авария с участием двух подростков, которые пытались быстро пересечь пешеходный переход на электросамокате.