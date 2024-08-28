Паралимпиада-2024: где и когда бесплатно смотреть Игры в Украине

В Украине Паралимпийские игры-2024 покажут бесплатно

В среду, 28 августа, в Париже стартуют XVII Паралимпийские летние игры. Накануне Франция успешно провела летнюю Олимпиаду.

Официальным транслятором Паралимпийских игр-2024 в Украине является "Суспільне". Об этом сообщает официальный сайт компании.

В прямом эфире в Украине за ходом Паралимпиады можно следить сразу на нескольких платформах. Игры можно бесплатно смотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканала "Суспільного", которые доступны в сетях кабельных операторов и в цифровом эфире T2. Также соревнования и церемонию открытия покажет телеканал "Перший".

Добавим, что церемония открытия Паралимпиады-2024 начнется 28 августа в 20:30 по киевскому времени. Игры продлятся до 8 сентября.

От Украины в Париже на Паралимпиаде выступят 140 атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Всего на Играх будет представлено 22 вида спорта.

Напомним, олимпийская сборная Украины завершила свои выступления на Олимпиаде-2024 в Париже на 22-м месте. Наша команда сумела завоевать 12 наград (3 золотых, 5 серебряных, и 4 бронзовых), что является лучшим результатом Сине-желтых за последние 12 лет.