Без лишней "о": почему на украинском правильно говорить "паралимпийский"

Многие ошибочно употребляют вариант "параолимпийский"

Одним из спортивных терминов, который большинство напишет неправильно, является "паралимпийский". Он касается международных соревнований для спортсменов с инвалидностью.

В украинском языке существует путаница в написании этого слова, у него часто хотят запихнуть еще одну букву "о". "Телеграф" рассказывает, почему правильным является именно вариант "паралимпийский", а также о его происхождении и употреблении в украинском контексте.

Происхождение термина

Слово "паралимпийский" возникло в английском языке в 1950-х годах из-за слияния слов paraplegic (параплегия) и Olympic (олимпийский). Префикс "пара-" в этом случае не является частью слова "олимпийский", а сокращает термин "параплегия", который касается паралича нижних конечностей. Это объясняет, почему правильным будет написание "паралимпийский", а не "параолимпийский".

В украинском языке термин "паралимпийский" закреплен в законодательстве и используется в официальных документах Национального комитета спорта инвалидов Украины. Аналогичные термины, такие как дефлимпийский (для спортсменов с нарушениями слуха) и сурдлимпийский, также подтверждают правильность употребления термина "паралимпийский".

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