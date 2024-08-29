Немецкие топы и "Арсенал" Зинченко: с кем сыграет "Шахтер" в Лиге чемпионов

Горнякам достались серьезные соперники, но по другому и быть не могло

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В основной части обновленного турнира Украину представит донецкий "Шахтер".

По итогам жеребьевки Горняки получили 8 соперников (по 2 из каждой корзины). Об этом сообщает "Телеграф".

"Шахтер" в основном этапе ЛЧ сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Аталантой", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, "Брестом" и "Болоньей". Турнир стартует в середине сентября после матчей сборных. Добавим, что основная часть ЛЧ завершится в конце января 2025 года. Тогда же состоится и жеребьевка стыкового и раунда плей-офф еврокубка.

Отметим, по итогам 8 туров первые 8 команд в общей турнирной таблице выйдут в плей-офф напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые игры за место в 1/8 финала, остальные вылетят из еврокубков. Плей-офф пройдет по стандартной олимпийской системе.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о новом формате Лиги чемпионов. Напомним, недавно "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" в матче УПЛ. Это произошло после судейского скандала, связанного с Горняками.