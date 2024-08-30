Новый клуб Довбика и турецкий гранд: "Динамо" узнало соперников по Лиге Европы

Киевский клуб проведет как минимум 8 матчей в основном этапе Лиги Европы

В пятницу, 30 августа, в Grimaldi Forum в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Накануне тут прошла жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов.

По итогам цифровой жеребьевки киевское "Динамо" сыграет с таким соперниками: "Рома", "Лацио", "Ференцварош", "Реал Сосьедад", "Виктория" Пльзень, "Галатасарай", РФШ, "Хоффенхайм". Об этом сообщает "Телеграф".

Добавим, что ЛЕ, как и ЛЧ, с этого сезона будет проходить в обновленном формате. Все матчи общего этапа проводятся в системе единой лиги (36 команд), в соответствии с которой каждый клуб проводит по одной игре с восемью разными соперниками — четыре дома и четыре на выезде. Соперники каждой команды, а также то, где будет проходить матч — дома или на выезде, — определяется путем жеребьевки. Каждая команда получает по два соперника из каждой корзины и играет с одним соперником из каждой корзины дома, а с другим — на выезде.

В плей-офф выйдут первые 8 команд, а команды, занявшие места с 9 по 24, будут играть стыковой раунд за место в плей-офф. Победителя определят по олимпийской системе.

Напомним, киевляне начинали еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах, сыграв вничью со счетом 1:1, а во второй встрече "Динамо" было сильнее — 2:0.

В раунде плей-офф киевский клуб не сумел пройти "Зальцбург". В первой игре киевляне проиграли австрийцам со счетом 0:2, а во второй была зафиксирована ничья — 1:1.