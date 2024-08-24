Ротань-стайл победил "Шахтер": Горняки умудрились проиграть, ведя в 2 мяча (видео)

Украинский гранд повержен командой Руслана Ротаня

В субботу, 24 августа, "Александрия" принимала "Шахтер" в матче 4-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Накануне Горняки угодили в скандал из-за спорного решения арбитра в матче с "Левым берегом" (1:0).

Встреча, проходившая в Александрии на стадионе "Ника", завершилась со счетом 4:3 в пользу "Александрии". Об этом сообщает "Телеграф".

За "Шахтер" голами отметились Дмитрий Крыськив, Артем Шабанов (автогол) и Педриньо. А за хозяев забивали Александр Филиппов (хет-трик) и Иван Калюжный, гол которого определенно будет претендовать на звание лучшего по итогам этого тура. При этом "Александрия" добыла волевую победу, отыгравшись с 0:2.

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Этот результат поднял "Александрию" на первое место в турнирной таблице УПЛ (9 очков), "Шахтер" — пока второй (6 очков).

Ранее бразильский хавбек "Шахтера" Педриньо прокомментировал возможное получение украинского гражданства, если такое предложение поступит от Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне лидер Горняков Георгий Судаков публично попросил руководство донецкого клуба о трансфере.