Незабитый пенальти и феноменальная игра вратаря: "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий клуб стартовал в Лиге чемпионов с ничьей

В среду, 18 сентября, "Шахтер" впервые сыграл в обновленной Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Горняки сыграли выездной поединок против "Болоньи".

Встреча, проходившая в Италии на стадионе "Ренато Даль-Ара", завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм начался с атак Горняков, что принесло свои плоды уже на второй минуте. Матвиенко исполнил длинный заброс в чужую штрафную, где Эгиналдо опередил защитника, заставив того сфолить в своей штрафной. Пенальти пробил Судаков, с ударом которого с легкостью справился Скорупски.

Во втором тайме "Болонья" сильно добавила, из-за чего Ризнык все чаще был вынужден вступать в игру. Только феноменальная игра украинского вратаря позволила Горнякам взять очко в этом противостоянии.

"Болонья" – "Шахтер" – 0:0

Предупреждение: Пош, 2, Кастро, 58 – Бондарь, 12, Степаненко, 84, Марлон, 88

На 4 минуте Судаков (Шахтер) не забил пенальти (вратарь)

"Болонья": Скорупски – Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис (Миранда, 78) – Фаббиан (Урбански, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) – Орсолини (Айлинг-Джуниор, 65), Кастро (Даллинга, 65), Ндой

"Шахтер": Ризнык – Конопля (Тобиас, 40), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив, Судаков (Марлон, 79) – Зубков (Траоре, 79), Бондаренко (Степаненко, 79), Эгиналду – Сикан (Невертон, 35)

Добавим, что "Шахтер" впервые сыграл в Лиге чемпионов в патриотической сине-желтой форме. Кроме того, пресс-служба Горняков похвалила Ризныка за блестящую игру.

Полный видеообзор матча "Болонья" — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Шахтер" по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа ЛЧ в главном еврокубке также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Аталантой", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". В следующем туре дончане проведут "домашний" поединок против "Аталанты" (2 октября). С расписанием Горняков в турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В плей-офф турнира выйдут 24 лучшие команды (первые восемь — в 1/8 финала), остальные — покинут еврокубки.