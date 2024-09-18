Незабитий пенальті та феноменальна гра воротаря: "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів (відео)

Донецький клуб стартував у Лізі чемпіонів із нічиєї

У середу, 18 вересня, "Шахтар" вперше зіграв у оновленій Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Гірники зіграли виїзний поєдинок проти "Болоньї".

Зустріч, яка проходила в Італії на стадіоні "Ренато Даль-Ара", завершилась із рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм розпочався з атак Гірників, що дало свої плоди вже на другій хвилині. Матвієнко виконав довгий закид у чужий штрафний майданчик, де Егіналдо випередив захисника, змусивши того сфолити у своєму штрафному майданчику. Пенальті пробив Судаков, з ударом якого з легкістю впорався Скорупськи.

У другому таймі "Болонья" сильно додала, через що Різник все частіше змушений був вступати в гру. Тільки феноменальна гра українського воротаря дозволила Гірникам взяти очко у цьому протистоянні.

"Болонья" – "Шахтар" – 0:0

Попередження: Пош, 2, Кастро, 58 – Бондар, 12, Степаненко, 84, Марлон, 88

На 4 хвилині Судаков (Шахтар) не забив пенальті (воротар)

"Болонья": Скорупськи – Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Міранда, 78) – Фаббіан (Урбанськи, 78), Фройлер, Моро (Побега, 65) – Орсоліні (Айлінг Джуніор, 65), Кастро (Даллінга, 65), Ндой

"Шахтар": Різник – Конопля (Тобіас, 40), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів, Судаков (Марлон, 79) – Зубков (Траоре, 79), Бондаренко (Степаненко, 79), Егіналду – Сікан (Невертон, 35)

Додамо, що "Шахтар" уперше зіграв у Лізі чемпіонів у патріотичній синьо-жовтій формі. Крім того, пресслужба Гірників похвалила Різника за блискучу гру.

Повний відеоогляд матчу "Болонья" — "Шахтар":

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу ЛЧ у головному єврокубку також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Аталантою", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". У наступному турі донеччани проведуть "домашній" поєдинок проти "Аталанти" (2 жовтня). З розкладом Гірників у турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У плей-оф турніру вийдуть 24 найкращі команди (перші вісім — у 1/8 фіналу), решта — залишать єврокубки.