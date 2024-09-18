Жена Усика жестко высмеяла поляков за задержания мужа (фото)

Супруга боксера опубликовала мем на эту тему

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) был задержан поляками в аэропорту Кракова. Жена спортсмена Екатерина Усик после освобождения мужа опубликовала язвительную картинку.

Соответствующее фото доступно в сторис в Instagram супруги боксера. На снимке Усик в образе гетьмана выходит на ринг, а вот подпись гласит, что поляки перепутали чемпиона с гетьманом Богданом Хмельницким, который довольно успешно воевал против Речи Посполитой в XVII веке.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с задержанием Усика, после чего боксера быстро отпустили. Сам Александр дал первый комментарий по поводу инцидента, поблагодарив польских пограничников. Боксер также поблагодарил президента страны.

На следующий день в СМИ появилась первая версия задержания известного украинца. Сообщается, что поляки могли задержать звезду бокса из-за его "неподходящего для полета состояния". Перед этим Усик 14 часов провел на авто. Отметим, Александр пытался добраться до тренировочного сбора в Испании, чтобы начать подготовку к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри. Второй поединок между боксерами запланирован на декабрь 2024 года.