Принес три "золота" России, а теперь его травят на родине: олимпиец стал изгоем в Южной Корее

Спортсмен наотрез отказывается ехать в Россию

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и его семья якобы подвергаются гонению со стороны властей Южной Кореи из-за успешного выступления спортсмена за сборную России на Олимпиаде-2014 в Сочи. К слову, недавно РФ из-за допинг-скандалов потеряла лидерство в медальном зачете этих Игр.

Об этом рассказал ТАСС глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев. По его словам, Виктору и его семье не дают покоя местные чиновники. Спортсмен наотрез отказывается ехать в Россию, где в его честь проводят соревнования.

"С Виктором Аном у нас, безусловно, остается связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам. У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать.

У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России", — заявил Гуляев.

Виктор получил российское гражданство в 2011 году и на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевал три золотые и одну бронзовую медаль. До этого он выступая за Южную Корею, которой принес три "золота" и "бронзу" на Олимпийских играх-2006 в Турине.

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