"Ходячий мем для українців": ексдружина зрадника Тимощука потролила його за участь в аукціоні для РФ

Відомий футболіст забув про свою батьківщину та вирішив допомагати армії РФ

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук передав свою футболку з автографом на аукціон, який допомагає збирати гроші для армії РФ та надає підтримку ворожим військам у Курській області. На цей вчинок різко негативно відреагувала колишня дружина футболіста Надія Навроцька, яка назвала його "потєряним".

За її словами, Тимощук обов’язково знайде, "куди можна впасти ще нижче" та зазначила, що з екс-чоловіком вона не спілкується вже тривалий час. Про це повідомляє ресурс Sport-express.ua.

Колишня дружина Тимощука Надія Навроцька разом із дочками проживає у Німеччині. Жінка різко висловилася з приводу аукціону, в якому взяв участь її екс-чоловік — український футболіст виставив в якості лоту свою футболку з автографом.

Її викупили за 700 000 рублів (близько 310 тис. грн), а гроші відправили на допомогу російським солдатам на Курщині, де зараз проводять операцію ЗСУ.

Навроцька заявила, що не здивована таким вчинком Тимощука і вважає його "потєряним": "Я навіть не дивуюся його вчинкам. Щодо цього аукціону, то це щось із рубрики "Боже, яке кончене"….

Вона також додала, що робота в РФ передбачає постійне публічне підтвердження того, що ти прихильник "російської адекватності":

"У Росії система стає дедалі неадекватнішою і там закручують усім гайки — а-ля сталінські часи… Щоб там працювати, треба показувати, що ти є прихильником "російської адекватності". Якщо він сидітиме тихо, то ставатиме підозрілим для російських спецслужб. До нього будуть виникати питання і Толіку треба підтверджувати свою прихильність "руському міру" або втікати. Але як він втече, якщо перевів у Росію всі гроші з Німеччини вже після початку війни", — каже Навроцька.

Колишня дружина Тимощука заявила і про те, що не здивується, якщо побачить його на тимчасово окупованих територіях Донецької області, де він виступатиме на підтримку армії РФ.

Жінка з іронією наголосила на тому, що Тимощук став "ходячим мемом для українців" і повністю відповідає культовій фразі "Боже, яке кончене":

"Росіяни думали, що Тимощук буде лідером думок серед українців, пропагуватиме "руський мір" і його слухатимуть. Але він на маси ніяк не впливає, бо просто не здатний цього робити. Він став ходячим мемом для українців… Хочеться повторити ще раз" : боже, яке кончене! Він уже був потєряний…".

Нагадаємо, Тимощук працює помічником головного тренера у структурі пітерського "Зеніту". На початку 2024 року з’явилася інформація про втечу Анатолія з РФ, проте там швидко спростували ці чутки.

До речі, проти Анатолія ввів санкції президент України Володимир Зеленський, а Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила його всіх титулів та нагород, через що Тимощук вирішив позиватися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв висловився щодо дій колишнього партнера по команді Анатолія Тимощука, який фактично відкрито розпочав фінансування російської армії.