"Россия и Беларусь стали заложниками": в РФ истерят из-за решения ФИФА

Российская пропаганда моментально включилась

В России назвали решение Международной федерации футбола (ФИФА) по Израилю "политикой двойных стандартов". Накануне появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований после запроса Палестинской футбольной ассоциации.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев из-за этого назвал Россию и Беларусь "заложниками глобальных проблем". Соответствующий комментарий депутата приводит "Матч ТВ".

"Чиновники ФИФА не принадлежат себе, их действия регулируются не спортсменами, не чиновниками, а бизнесменами, политиками, теневыми дельцами, которые решают геополитические задачи. Россия и Беларусь стали заложниками глобальных проблем. Ситуация с Израилем – четкое тому подтверждение", – сказал Свищев.

"Удивляет ли меня такая позиция ФИФА? Не удивляет. Это подтверждение того, что стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это уже не удивляет, потому что у них ведь нет планов на Израиль, а на Россию есть. Двойные стандарты так и будут продолжаться. Они же сказали, что это другая ситуация, хотя в чем она другая?" — заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА. Осенью 2023 года УЕФА хотел вернуть на международную арену женскую и мужскую юношеские сборные России (U-17), однако под угрозой бойкота европейских стран Союз отменил свое решение.