Знаменитый футболист "переобулся" и отправился за деньгами в Россию

Игрок в ближайшее время присоединится к ЦСКА

Бывший футболист "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Примечательно, что российский клуб пригласил футболиста, который в 2022 году публично отказался играть со сборной России после того, как путинские войска полномасштабно вторглись в Украину.

Об этом сообщает "Р-Спорт". 34-летний Пьянич в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с московской командой уже в среду.

"Я очень счастлив! Не могу дождаться, когда начну играть за новый клуб. Много чего знаю о ЦСКА, это большой клуб. Обсуждал ли переход с Рахимичем? Да, он легенда клуба и мой хороший друг. Что могу сказать фанатам ЦСКА? Скоро увидимся!" – сказал Пьянич.

Отметим, сборная Боснии и Герцеговина согласилась сыграть с Россией товарищеский поединок, однако после публичных заявлений Пьянича, Эдина Джеко и Анела Ахмедходжича Федерация футбола Боснии и Герцеговины объявила об отмене поединка.

Напомним, именно с Боснией и Герцеговиной команда Украины провела полуфинальный матч стыкового раунда отбора на чемпионат Европы-2024. Сине-желтые тогда обыграли соперников со счетом 2:1.