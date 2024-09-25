"Росія та Білорусь стали заручниками": у РФ бісяться через рішення ФІФА

Російська пропаганда миттєво увімкнулась

У Росії назвали рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо Ізраїлю "політикою подвійних стандартів". Напередодні з’явилася інформація, що Ізраїль не усунуть від міжнародних змагань після запиту Палестинської футбольної асоціації.

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев через це назвав Росію та Білорусь "заручниками глобальних проблем". Відповідний коментар депутата наводить "Матч ТВ".

"Чиновники ФІФА не належать собі, їх дії регулюються не спортсменами, не чиновниками, а бізнесменами, політиками, тіньовими ділками, які вирішують геополітичні завдання. Росія та Білорусь стали заручниками глобальних проблем. Ситуація з Ізраїлем – чітке підтвердження цього", — сказав Свищев.

"Чи дивує мене така позиція ФІФА? Не дивує. Це підтвердження того, що стандартів більше немає. Крім одного: Захід вважає, що має монопольне право стандартизації", — заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Це вже не дивує, тому що у них немає планів на Ізраїль, а на Росію є. Подвійні стандарти так і продовжуватимуться. Вони ж сказали, що це інша ситуація, хоча в чому вона інша?” – заявила депутат Держдуми Світлана Журова.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі російські клуби та збірні були усунені від міжнародних змагань до подальшого повідомлення ФІФА та УЄФА. Восени 2023 року УЄФА хотів повернути на міжнародну арену жіночу та чоловічу юнацькі збірні Росії (U-17), проте під загрозою бойкоту європейських країн Союз скасував своє рішення.