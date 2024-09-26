Бывшая жена изящно отомстила российскому боксеру перед боем за титул "абсолюта"

Женщина слила в сети все медицинские проблемы чемпиона

Екатерина Бивол, экс-жена чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, нашла способ, как отомстить бывшему мужу. Женщина, которая страдала от побоев боксера, рассказала о всех его травмах его будущему сопернику.

Об этом сообщает "Чемпионат". Екатерина отправила сообщение в соцсетях обладателю титулов WBC, IBF и WBO в этом дивизионе Артуру Бетербиеву, который является следующим соперником Бивола.

"После всех нападок на меня со стороны женщины легкого поведения Бивола, неуплаты алиментов на сыновей и полного отказа общаться с ними я хочу рассказать все, что знаю.

У него усталостный перелом позвонка в спине, прооперированы все кисти и не по одному разу, локоть один точно, очень больные колени, левое ухо постоянно отекает, оно много раз сломано, а ещё скапливалась много раз жидкость в глазу, он иногда плохо видел. Но главное — он трус! Нам нужна твоя победа, Артур", — написала Екатерина.

Напомним, шоу бокса Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), хотя ранее WBC был категорически против этого боя. На кону поединка будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Промо видео боя Бивол - Бетербиев

Отметим, оба российских боксера после полномасштабного вторжения РФ в Украину дрались либо представлялись под флагами других стран. К примеру, Артур имеет гражданство Канады, а Дмитрия объявляли как бойца из США, хотя родом он из Киргизии. Добавим, что Бетербиев под флагом Канады называл главу Чечни Рамзана Кадырова "чемпионом".

К слову, в этом весе выступает известный украинский боксер Александр Гвоздик, который после возвращения в спорт нацелился на россиян. Ранее Гвоздик проигрывал Бетербиеву в чемпионском бою.