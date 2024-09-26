Колишня дружина витончено помстилася російському боксеру перед боєм за титул "абсолюту"

Жінка злила в мережі усі медичні проблеми чемпіона

Катерина Бівол, ексдружина чемпіона світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитра Бівола, знайшла спосіб, як помститися колишньому чоловікові. Жінка, яка страждала від побоїв боксера, розповіла про всі його травми його майбутньому супернику.

Про це повідомляє "Чемпіонат". Катерина відправила повідомлення в соцмережах володарю титулів WBC, IBF та WBO у цьому дивізіоні Артуру Бетербієву, який є наступним суперником Бівола.

"Після всіх нападок на мене з боку жінки легкої поведінки Бівола, несплати аліментів на синів і повної відмови спілкуватися з ними я хочу розповісти все, що знаю.

У нього стресовий перелом хребця в спині, прооперовані всі кисті й не по одному разу, лікоть один точно, дуже хворі коліна, ліве вухо постійно набрякає, воно багато разів зламано, а ще багато разів накопичувалася рідина в оці, він іноді погано бачив. Але головне — він боягуз! Нам потрібна твоя перемога, Артуре", — написала Катерина.

Нагадаємо, шоу боксу Бівол — Бетербієв відбудеться 12 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), хоча раніше WBC був категорично проти цього бою. На кону поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі.

Промо відео бою Бівол — Бетербієв

Зазначимо, обидва російські боксери після повномасштабного вторгнення РФ в Україну билися або представлялися під прапорами інших країн. Наприклад, Артур має громадянство Канади, а Дмитра оголошували як бійця із США, хоча родом він із Киргизії. Додамо, що Бетербієв під прапором Канади називав голову Чечні Рамзана Кадирова "чемпіоном".

До речі, у цій вазі виступає відомий український боксер Олександр Гвоздик, який після повернення у спорт націлився на росіян. Раніше Гвоздик програвав Бетербієву у чемпіонському бою.