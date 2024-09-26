Футболист сломал законы физики: в Лиге Европы забит феноменальный гол (видео)

Немецкий нападающий забил выдающийся гол

Накануне в Европе прогремели первые матчи обновленной Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. В частности, "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Лацио" (0:3).

Еще одним громким событием игрового дня стал супергол молодого форварда "Хоффенхайма" Макса Мерштедта в ворота датского "Мидтьюлланна" (1:1). Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 1:0 в пользу датчан тренер "Хоффенхайма" Пеллегрино Матараццо выпустил на поле 18-летнего Макса и не прогадал. На 90-й минуте Мерштедт невероятным образом замкнул навес партнера с правого фланга — мяч от штанги залетел в ворота, а кипер даже не реагировал. Дело в том, что никто не мог поверить, что 194-сантиметровый нападающий сможет так сложиться и ударить по мячу. В сети шутят, что Макс сломал законы физики. Пользователи считают, что этот гол может стать лучшим в сезоне.

Обзор матча "Мидтьюлланн" - "Хоффенхайм"

Ранее "Телеграф" сообщал о главных изменениях в Лиге Европы и других еврокубках. Отметим, в ЛЕ от Украины выступает лишь "Динамо", которое уже знает имена всех соперников в основном этапе второго по силе еврокубка.