Должны ли футболисты идти на войну? Экс-динамовец дал четкий ответ (видео)

Экс-футболист дал откровенное интервью

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк ответил на вопрос о службе игроков в ВСУ. Многие клубы высшего дивизиона страны "забронировали" футболистов.

Соответствующий комментарий Морозюка приводит YouTube-канал "Львівич". Экс-динамовец считает, что на данный момент футболисты должны заниматься своим делом и финансово приносить пользу армии, однако может наступить время, когда всем придется взять оружие в руки.

"Не хочу просто, чтобы меня какая-то часть людей поняла неправильно. Я скажу так: даже я как бывший игрок на сегодняшний день стараюсь делать по максимуму, что я могу сделать каким-то своим присутствием даже на каких-то благотворительных матчах, турнирах, проектах.

Организовываем какие-то аукционы и собираем немаленькие суммы денег. И это я считаю также и вклад какой-нибудь в машины скорой помощи, пожарные машины и так далее.

И иногда я представляю себя там, и мне кажется на сегодняшний момент, что я здесь могу сделать гораздо больше. Не могу сказать за весь украинский футбольный мир, но думаю, пока они должны играть в футбол. А если придет уже момент, там не должно быть разницы, кто ты – футболист или депутат и так далее", — заявил экс-футболист.

Напомним, Морозюк в 2024 году развелся со своей знаменитой женой Ириной. У него есть сын и дочь. Также бывший футболист играл за сборную Украины на турнире Пике.