Украинский футболист забил супергол за "Манчестер Юнайтед" (видео)

Игрок еще не имеет гражданства Украины, однако хочет выступать за Сине-желтых

Юный английский футболист "Манчестер Юнайтед" U-18 Зак (Захар) Бауманн, у которого корни из Украины, забил красивый гол в матче юношеской Премьер-лиги (U-18) против "Блекберн" U-18. Полузащитник недавно изъявил желание выступать за сборную Украины.

Об этом сообщает "Телеграф". На 30-й минуте поединка Бауманн, который играет на позиции центрального полузащитника, пробил с линии штрафного точно в угол ворот.

Напомним, недавно стало известно, что ассистент главного тренера сборной Украины U-19 Владимир Езерский уже разговаривал с родителями Захара. У парня есть желание выступать за национальную команду Украины. Добавим, что Бауманн уже успел дебютировать за "Манчестер Юнайтед" U-21 и даже отличился голом в своем дебютном поединке. В сентябре 2024 года Зак подписал свой первый профессиональный контракт с Красными Дьяволами.

Справка: Зак Бауманн — англичанин украинского происхождения, родился в Болтоне и с 6 лет играет за академию МЮ. Родители игрока родом из Коломыи (Ивано-Франковская область).

Ранее в Украине прогремел скандал из-за того, что тренеры юношеской сборной Украины не заметили Даниила Кревсуна, играющего за топ-команду на юношеском уровне. Мать футболиста Юлия опубликовала гневный пост в соцсетях, после чего Даниил тут же попал в сборную.